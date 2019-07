O distrito de Castelo Brando está sob este aviso desde as 05:53 de hoje, um alerta que se mantém até às 21:00 de terça-feira, precisa o IPMA com comunicado.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje céu geralmente limpo, apresentando-se geralmente muito nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral centro até ao fim da manhã.

O vento sopra fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, sendo de sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde, e soprando por vezes forte (35 a 45 km/h) e com rajadas até 60 km/h na faixa costeira ocidental, em especial a sul do Cabo Carvoeiro e a partir da tarde.

As previsões apontam para uma pequena subida da temperatura máxima na região norte e interior centro.

As temperaturas máximas previstas para hoje são de 29 graus Celsius em Lisboa, 31 em Faro, 24 no Porto, 35 em Bragança, 24 em Sagres e 38 em Évora.