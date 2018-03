Nove pessoas morreram e oito ficaram feridas num acidente no Egito numa estrada do deserto que liga o Cairo à cidade de Ismailia, anunciou hoje o Ministério da Saúde egípcio.

O porta-voz do Ministério, Khaled Megahed, disse que o acidente ocorreu hoje, quando um táxi embateu num miniautocarro, tendo-se incendiado o carro e em seguida explodido.

Os feridos têm queimaduras do primeiro grau e diversas contusões.

Os acidentes rodoviários são frequentes no Egito, o que se deve à falta de manutenção das estradas e ao não cumprimento das regras de trânsito.

Segundo a Organização Mundial de Saúde os acidentes de trânsito matam cerca de 12 mil pessoas no Egito anualmente.

O Egito não tem bons indicadores de segurança em termos de transportes rodoviários e ferroviários e, na quarta-feira, um comboio de passageiros chocou com outro de mercadorias no norte do Cairo, tendo morrido pelo menos 12 pessoas, incluindo uma criança.