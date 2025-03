O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou esta terça-feira que o número de mortos nos bombardeamentos israelitas das últimas horas no território palestiniano devastado subiu para 413.

"Até ao momento, 413 mártires chegaram aos hospitais da Faixa de Gaza", informa um comunicado do Ministério da Saúde. "Muitas vítimas permanecem sob os escombros e estamos a trabalhar para recuperá-las", acrescentou.

Num anterior balanço, fontes do Governo do território, citadas por meios de comunicação da Palestina, apontavam para pelo menos 330 mortes.

Um responsável do ministério, Mohammed Zaqout, disse à agência de notícias France–Presse que a maioria são "crianças e mulheres palestinianas". Há também "centenas de feridos, dezenas dos quais estão em estado crítico”.

De acordo com a agência de notícias palestiniana Sanad, ligada ao Hamas, dezenas de pessoas foram mortas em ataques na cidade de Khan Yunis, incluindo membros de duas famílias que estavam nas suas casas quando foram bombardeadas pelo exército israelita.

Além dos ataques aéreos, foram também registados disparos de tanques na mesma cidade, no sul da Faixa de Gaza, indica a mesma fonte.

Outras áreas visadas pelas tropas israelitas incluem o sul e o leste de Rafah, referiu a Sanad, bem como a Cidade de Gaza, a norte.

Relatos dos meios de comunicação palestinianos mencionam o vice-diretor do Ministério do Interior do Hamas, general Mahmoud Abu Watfa, como uma das vítimas mortais.

Após os ataques, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou que o país “retomou os combates” na Faixa de Gaza até que todos os reféns ainda retidos pelo Hamas sejam libertados.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que ordenou os ataques devido à falta de progressos nas negociações em curso para prolongar o cessar-fogo.

“Isto aconteceu depois de o Hamas se ter recusado repetidamente a libertar os nossos reféns e ter rejeitado todas as ofertas que recebeu do enviado presidencial dos EUA, Steve Witkoff, e dos mediadores”, afirmou o gabinete de Netanyahu.

Um dirigente do Hamas disse que a decisão do primeiro-ministro israelita equivale a uma “sentença de morte” para os restantes reféns.

Izzat al-Risheq acusou ainda Netanyahu de lançar os ataques para tentar salvar a coligação governamental de extrema-direita e apelou aos mediadores para “revelarem os factos” sobre quem quebrou a trégua.

“Netanyahu decidiu retomar a guerra de extermínio, que vê como uma tábua de salvação para as crises internas” que Israel atravessa, disse al-Rishq.

No domingo, o procurador-geral israelita, Gali Baharav-Miara, rejeitou a decisão, tomada por Netanyahu, de demitir o diretor dos serviços secretos internos (Shin Bet), Ronen Bar.

Isto três semanas depois de a Procuradoria israelita ter ordenado ao Shin Bet que investigasse alegadas ligações entre vários funcionários do gabinete do primeiro-ministro e autoridades do Qatar, num escândalo conhecido como “Qatargate”.

(Notícia atualizada às 10h53)