O ministério da Saúde do Governo do Hamas, o movimento islamita no poder na Faixa de Gaza, anunciou hoje um novo balanço de 41.825 mortos no território palestiniano desde o início da guerra com Israel, há quase um ano.

Pelo menos 23 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, indicou em comunicado, acrescentando que 96.910 pessoas ficaram feridas na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023. Estes números podem não estar completos, uma vez que as autoridades da Faixa de Gaza admitem que pode haver vítimas nos escombros ou em zonas inacessíveis. À frente de Gaza juntam-se outras na região, especialmente no Líbano, onde as forças israelitas intensificaram os ataques nas últimas semanas com bombardeamentos quase constantes, incluindo na capital, Beirute. O governo libanês estima que cerca de 2.000 pessoas tenham sido mortas.