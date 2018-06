Em unidades de combate à criminalidade violenta e organizada, o nome de Luís Neves ficou ligado à investigação em casos de desmantelamento de células da ETA em Portugal, de detenção de "skinheads" e do líder de extrema-direita Mário Machado, à detenção em Itália do espião do SIS Frederico Carvalhão Gil e ao caso do rei Ghob, suspeito do homicídio de vários jovens.

Em termos de formação profissional, frequentou, entre outros, o 210.º National Academy — FBI, em 2002 e o curso de Investigação de Pós-Explosão, que decorreu no Instituto Superior de Políca Judiciária e Ciências Criminais, em 2003.

Do seu currículo conta-se ainda a frequência do curso sobre "Liderança, Ética e Tomada de Decisão" ministrado pelo Federal Bureau of Investigation — FBI, em Quântico (EUA), em 2002.

Foi ainda perito ou ponto de contacto com organismos internacionais, designadamente a Interpol e a Europol.

Luís Neves participou ainda no projeto "Proteção de Testemunhas", de agosto de 2001 a setembro de 2002 e foi ponto de contacto dos órgãos de polícia criminal portugueses no Projeto Internacional (França, Itália, Espanha e Portugal) de Luta Contra o Crime Organizado, financiado pelo programa "Falcone" e que envolveu os centros de formação de magistrados e as polícias daqueles quatro países. Este projeto decorreu de outubro de 2000 a fevereiro de 2002.

Durante a sua carreira, Luís Neves foi agraciado com a Cruz de Mérito Policial atribuída pelo Ministro do Interior de Espanha em 2004 e com a Cruz da Ordem de Mérito do Corpo da Guarda Civil espanhola, atribuída em 2007.