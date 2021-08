O CHTMAD referiu, em comunicado, que os serviços de cirurgia e imagiologia, da unidade de Vila Real, passaram a contar, desde julho, com um novo equipamento que permite a marcação do gânglio sentinela.

“Este novo equipamento tem como objetivo dotar o centro hospitalar de um recurso importante no que diz respeito à avaliação e definição do diagnóstico clínico em doentes com cancro da mama” explicou.

Para além disso, acrescentou o centro hospitalar, “aumenta o conforto e acessibilidade aos cuidados de saúde, uma vez que deixa de ser necessária a deslocação ao Porto, no dia da cirurgia, para realizar este exame, numa estimativa de cerca de 150 doentes por ano”.

Outra vantagem, segundo o CHTMAD, é “uma maior flexibilização e rentabilização em termos de agendamento semanal destas intervenções, diminuindo os tempos de espera para a cirurgia”.

“A aposta neste equipamento constitui, também, um contributo importante para a atividade de outras especialidades, proporcionando uma contínua prestação de cuidados de saúde de qualidade à população que servimos e o reforço da política de proximidade”, afirmou ainda o CHTMAD.

O centro hospitalar tem sede social em Vila Real e agrega os hospitais de Chaves e Lamego.