O novo portal do parlamento na Internet, com grafismo e funcionalidades inovadores, vai ficar disponível a partir de quinta-feira, dois anos depois do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, ter lançado a ideia.

O portal será lançado por Ferro Rodrigues na quinta-feira, pelas 12:30, na sala do Senado da Assembleia da República.

Segundo fonte parlamentar, a partir dessa altura, todos os cidadãos poderão ver os resultados da ação do Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, coordenado pelo socialista Jorge Lacão.

O Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital encerrou hoje a atividade dada a conclusão do seu propósito, perto de dois anos após Ferro Rodrigues ter avançado com a ideia, no discurso da sessão solene do 25 de Abril.

Na quarta-feira, na conferência de líderes parlamentares, vai ser apresentado o relatório de balanço das atividades do Grupo de Trabalho desde a sua constituição, em junho de 2016, depois de 36 reuniões ordinárias, diversas audiências e contributos de entidades académicas, funcionários da Assembleia da República, Governo, instituições especializadas, membros da sociedade civil e deputados de PSD, PS, CDS-PP, BE, PCP e PEV.

O desenho atualizado das páginas passará a integrar mais tons de verde face à atual cor azul dominante e imagens e fotografias de formato maior, além de novas ferramentas para melhor comunicação e transparência dos trabalhos parlamentares, como defendera o presidente da Assembleia da República, a fim de "trazer mais a revolução digital para dentro da democracia".

Está ainda a ser constituído o Gabinete de Comunicação do parlamento para a gestão integrada do novo sistema: portal virtual do parlamento, plataformas eletrónicas agregadas (para formular petições, iniciativas legislativas de cidadãs e referendos populares), presença institucional nas redes sociais e a própria ARTV e suas emissões.