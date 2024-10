“É uma das minhas prioridades adaptar a Aliança [Atlântica] a um mundo cada vez mais complexo”, disse Mark Rutte na primeira conferência de imprensa enquanto secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), no quartel-general da Aliança, em Bruxelas.

Para isso, e repetindo o que disse no arranque da reunião do Conselho do Atlântico Norte que presidiu pela primeira vez, a NATO tem de “assegurar que há capacidades”.