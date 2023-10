Desde o início desta onda, na quarta-feira, o funcionamento dos grandes aeroportos que servem Paris, os de Charles-de-Gaulle e Orly, não foi, contudo, afetado.

“Estamos a assistir desde quarta-feira a uma multiplicação de alertas, de falsas ameaças de bomba nos aeroportos. E quero dizer muito claramente que os espertalhões ou brincalhões que se dedicam a este tipo de jogo são realmente grandes imbecis ou mesmo grandes delinquentes”, afirmou o ministro dos Transportes francês, Clément Beaune.

A algumas horas do início das férias escolares do dia de Todos-os-Santos, os transportes aéreos foram hoje perturbados pelo terceiro dia consecutivo.

Na quarta-feira, 17 aeroportos receberam ameaças, 15 dos quais foram evacuados; na quinta-feira, 25 foram alvo de um alerta e foram tomadas medidas de evacuação em 19 deles, segundo o ministro.

As buscas relacionadas com os alertas de hoje, acionados na sequência da receção de mensagens de correio eletrónico ameaçadoras, estão “praticamente concluídas neste momento”, acrescentou o ministro a meio da tarde.

“Todos aqueles que estão a pensar em fazer uma brincadeira de mau gosto, em assustar as pessoas, devem saber que se trata de um crime muito grave e fortemente punido, que serão identificados e que cada um deles será punido. Incorrem numa pena de entre dois e três anos de prisão e no pagamento de uma coima de várias dezenas de milhares de euros”, precisou Beaune.

Não forneceu, no entanto, os nomes dos aeroportos hoje afetados, mas um anterior balanço de fonte aeroportuária que dava conta de 14 instalações atingidas referia Bordéus, Béziers, Lille, Beauvais, Tarbes, Nantes, Brest, Toulouse, Carcassonne, Lyon-Bron, Pau, Nice, Biarritz e Rennes.

Vários aeroportos, entre os quais os de Bordéus, Nantes, Lille, Toulouse, Carcassonne e Brest confirmaram, em seguida, terem sido alvo de ameaças, bem como os de Perpignan e Basileia-Mulhouse.

Mas as perturbações foram hoje menos graves que na quarta-feira, quando alguns aeroportos registaram atrasos de voos que chegaram a atingir três horas.

O aeroporto que hoje sofreu maiores atrasos foi o de Nice-Côte-d’Azur, mas devido a consequências do mau tempo que afetou o departamento dos Alpes Marítimos (sudeste).

Na quinta-feira à noite, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, indicou que, em 48 horas, tinham sido detidas 18 pessoas relacionadas com estes alertas, que afetam também as escolas e os locais turísticos.

O palácio de Versalhes, grande atração turística situada na região de Paris, foi também evacuado hoje ao meio-dia, pela quinta vez esta semana, após mais uma ameaça de bomba, anunciou a sua direção na rede social X (antigo Twitter), mas reabriu a meio da tarde.

Estas ameaças de bomba têm-se multiplicado em França nos últimos dias, nomeadamente desde o atentado ‘jihadista’ que vitimou a professora Dominique Bernard, em Arras, no norte do país.