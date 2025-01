Cerca de 19 mil pessoas vão ser obrigadas a sair de casa, sendo que o incêndio também está muito próximo de uma prisão com mais de cinco mil reclusos, com as autoridades a estudarem a evacuação do estabelecimento prisional.

Para já, não há registo de feridos ou de infraestruturas danificadas.

Desde que os dois incêndios começaram, a 7 de janeiro, queimaram uma área equivalente à de Washington D.C., e resultaram na morte de 28 pessoas.