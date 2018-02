Na resposta, o primeiro-ministro disse desconhecer o despacho, mas que, se era da autoria dos ministros do Mar e do Trabalho, “estaria com certeza bem”.

O despacho tem data de 12 de julho de 2017, assinado pela ministra Ana Paula Vitorino e pelo ministro Vieira da Silva, e refere um regime excecional do trabalho suplementar para o porto de Lisboa, segundo o qual “a duração anual do trabalho suplementar por trabalhador não poderá exceder as 850 horas”.

A questão foi colocada por Hugo Soares a propósito da situação da Autoeuropa, tendo o líder parlamentar do PSD perguntado por várias vezes a António Costa se considerava existirem “limites morais e éticos” ao trabalho extraordinário, sem ter resposta a esta pergunta por parte do primeiro-ministro.

Já sobre a fábrica de Palmela, Costa sublinhou a sua importância económica e manifestou o desejo de que “o diálogo social reencontre o sucesso” que caracterizou a empresa por várias décadas.