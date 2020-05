A diminuição do número de mortes ocorre dois dias antes de o país iniciar a segunda fase de desconfinamento, a 02 de junho, quando reabrirão bares e restaurantes, depois de este fim de semana ter sido autorizada a frequência de parques e jardins.

As autoridades sanitárias apelaram à população para não esquecer que o vírus ainda circula e sublinharam a importância de manter o distanciamento social e aumentar as precauções com os idosos e os doentes crónicos.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 369 mil mortos e infetou mais de 6 milhões de pessoas.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.