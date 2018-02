O número de mortos no acidente de autocarro de passageiros na região de Arequipa, no sul do Peru, subiu para pelo menos 43, existindo 24 feridos confirmados, informaram hoje fontes oficiais.

No mais recente balanço, o Instituto Nacional de Proteção Civil informou que, “até ao momento, foram recuperados 43 corpos que vão ser transportados para a morgue de Arequipa para as diligências obrigatórias”, explicando que 24 feridos foram levados para dois hospitais na região. O instituto refere que continua a trabalhar na área para perceber se existem mais vítimas ou feridos, salientando que as circunstâncias em que ocorreu o acidente já estão a ser investigadas pelas autoridades. O acidente aconteceu durante a madrugada de hoje no quilómetro 780 da autoestrada Pan-americana, perto da ponte de Oconã, na localidade de Camaná. O Presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, disse que as autoridades ativaram de imediato todos os protocolos para atender esta emergência, numa mensagem publicada na sua conta oficial no Twitter. “As minhas condolências aos familiares das vítimas do acidente de trânsito em Arequipa. Desde o ocorrido, foram ativados todos os procedimentos para o apoio imediato de resgate e trasladação das vítimas a centros de saúde mais próximos para receber cuidados médicos”, assinalou ainda o Presidente. Segundo as informações obtidas, o autocarro caiu, ainda por razões desconhecidas, numa curva apertada da estrada para um abismo de cerca de 200 metros, chegando quase as margens do rio Oconã.