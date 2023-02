O número de mortos na Turquia devidos aos sismos que atingiram 11 províncias no sudeste do país a 6 de fevereiro subiu para 43.556, informaram hoje as autoridades.

O anterior balanço apontava para 42.310. O ministro do Interior, Suleyman Soylu, disse que na província de Hatay, a mais atingida pelo terramoto, ainda se encontravam pessoas debaixo dos escombros de alguns edifícios. De acordo com Soylu, que descreveu o terramoto como "o maior do mundo", 600.000 casas foram destruídas. O ministro disse que as autoridades identificaram meio milhar de construtores, alegadamente responsáveis por construções que não cumpriam as normas de segurança antissísmicas. Cerca de 160 pessoas foram detidas. O terramoto de 6 de fevereiro, com epicentro em território turco, e ao qual se seguiram várias réplicas, fez mais de 44 mil mortos e de 100 mil feridos na Turquia e na Síria.