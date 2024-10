Pelo menos 95 pessoas morreram em Espanha por causa das chuvas torrenciais no leste do país na última noite, segundo o balanço mais recente das autoridades locais.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, cujo governo regional confirmou inicialmente 13 vítimas mortais, mas que foi atualizando o balanço de vítimas mortais que já perfazem quase uma centena.

O Governo de Espanha decretou hoje três dias de luto nacional por causa das consequências do mau tempo, referindo que há danos pessoais mas também materiais "altíssimos", com estradas e outras infraestruturas e edifícios danificados ou destruídos por causa da violência das águas que inundaram localidades inteiras.

O executivo pediu ainda às populações das zonas afetadas pelo mau tempo para não saírem de casa e, sobretudo, não tentarem circular pelas estradas, sublinhando que o temporal ainda permanece e os seus efeitos continuam a ser perigosos.

Há várias zonas afetadas que continuam inacessíveis às equipas de resgate que estão no terreno e que incluem mais de mil militares de uma unidade de emergência para situações de catástrofe, segundo o Governo espanhol.

Na última noite, a precipitação na região de Valência foi a mais elevada em 24 horas desde 11 de setembro de 1966, de acordo com dados oficiais.

O Governo de Espanha criou também uma comissão de crise para acompanhar os efeitos da tempestade na costa mediterrânica e mais de mil militares de uma unidade especial de emergência foram enviados para o terreno.

A ministra da Defesa de Espanha, Margarita Robles, disse hoje aos jornalistas, em Madrid, que a região de Valência viveu nas últimas horas "um fenómeno sem precedentes".

Segundo o serviço de emergências da Comunidade Valenciana, cerca de 200 pessoas foram resgatadas durante a madrugada de diversos locais, mas as equipas de proteção civil e de militares que estão no terreno continuam sem acesso a várias zonas afetadas, por haver vias inundadas e destruídas ou infraestruturas afetadas.

Neste contexto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem ao monarca espanhol, Felipe VI, exprimindo solidariedade e condolências pelas inundações na região de Valência, que provocaram dezenas de mortos.

Será que a DANA vai chegar a Portugal?

O fenómeno está efetivamente a dirigir-se para Portugal Continental e já se sabe que poderá provocar chuva no Algarve, Alentejo e Centro do país. Contudo, deverá perder intensidade.

Mário Marques, climatologista, explicou à SIC Notícias que o "núcleo" da depressão ao início da tarde estava centrado nos arredores de Sevilha, no sul de Espanha. As regiões da Catalunha e da Andaluzia serão as mais atingidas nas próximas horas.

O fenómeno, deverá assim perder intensidade devido à "intrusão de ar quente e de poeira do Norte de África", segundo este climatologista.

Entretanto, doze distritos do continente estão hoje e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos do Porto, Faro, Santarém, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra, o aviso vai vigorar até às 00h00 de quinta-feira.

Já os distritos de Viseu, Évora, Guarda, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob o aviso até às 00h00 de quinta-feira e depois entre as 12h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo instituto quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

*Com Lusa