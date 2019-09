De Norte a Sul, no continente, o céu vai estar muito nublado, com abertas a partir da tarde, de acordo com o IPMA.

Na região Norte e Centro, a chuva será mais intensa até ao meio da manhã no Minho e Douro Litoral, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos a partir do início da tarde e tornando-se pouco frequentes durante a tarde.

A Sul, haverá períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos a norte do Baixo Alentejo entre o meio da manhã e o final da tarde.

Em Portugal continental, as temperaturas mínimas oscilarão entre os 9ºC (Guarda) e os 17ºC (Lisboa), e as máximas entre os 19ºC (Guarda) e os 30ºC (Faro).

Para os Açores, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com boas abertas, e temperaturas entre os 17ºC e os 24ºC.

No arquipélago da Madeira, é esperado céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade a norte e na ilha de Porto Santo, em especial até ao meio da manhã e a partir do final da tarde. As temperaturas andarão entre os 20ºC e os 26ºC.