Conseguir converter uma canção popular numa obra que defina uma pátria inteira é algo que está somente ao alcance dos génios. E João Gilberto era um génio, cujo potencial já vinha desde a infância, mesmo que tenha sido o único entre os seus irmãos a não terminar com um diploma nas mãos. Não que os diplomas definam a genialidade, claro. Ao músico bastou um violão para se tornar gigante sobre os gigantes, que dentro da bossa nova e da música popular brasileira são numerosos: Caetano, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Chico Buarque, Jobim...

créditos: EPA/DARIO ZALIS

A culpa era do violão, claro, e da forma inovadora como o tocava, com um ritmo samba que bebia do jazz e que ao ouvido alheio parecia simultaneamente algo incrivelmente simples e extraordinariamente complexo, um paradoxo que se tem vindo a manter ao longo dos anos no que à bossa nova diz respeito. Mas era também do seu ouvido divino, dito absoluto, fenómeno raro onde um indivíduo é capaz de identificar ou recriar uma nota musical em particular. Felizmente para ele, porque lhe permitiu criar uma música fabulosa. E também infelizmente, porque depressa ficou com fama de “difícil”, exigindo cuidados perfeccionistas ao nível da acústica nos seus espetáculos, e não só: terá gravado 28 takes de 'Rosa Morena' só para conseguir acertar em cheio na afinação que queria para o “o” em “Rosa”...

O violão só seria escutado pelo mundo em 1959, muito depois de João Gilberto ter lançado um disco a solo pela editora Copacabana, em 1952, do qual não reza a história. Foi com “Chega de Saudade” e seu sucesso instantâneo – 35 mil cópias vendidas aquando da edição – que o músico começou a inscrever o seu nome no panteão dos deuses, e a inspirar toda uma legião de jovens fãs, que depressa assimilaram a idiossincrasia da forma que Gilberto tinha de tocar. Quando não assimilavam aquele sussurro, aquele murmúrio, aquela forma tão baixinha de cantar, um 'Desafinado' que não o era verdadeiramente.

Nem 'Chega de Saudade' nem 'Desafinado' eram composições suas; eram de Tom Jobim, maestro da bossa nova que foi colaborando por diversas vezes com João Gilberto (e algumas delas sob alta tensão, conforme é descrito no livro “Chega de Saudade”, de Ruy Castro, dada a personalidade vincada de Gilberto). Mas se um tinha a batuta nas mãos, o outro tinha tudo o resto, completando as composições de Jobim com o seu característico estilo, dando-lhes uma dimensão que provavelmente não teriam caso se tivessem restringido ao piano do autor. João Gilberto era, por isso, talvez o maior intérprete da bossa nova, assim como Elvis Presley o foi do rock n' roll. As canções estavam lá. Só precisavam da atitude certa.

A atitude de Gilberto ajudou a bossa nova a expandir-se do Rio de Janeiro para todo o mundo, especialmente após o lançamento de “Getz/Gilberto”, em 1964, álbum em parceria com o saxofonista norte-americano Stan Getz que deu a conhecer o género ao público norte-americano. Ao público de massas, bem entendido; alguns ouvidos mais atentos, como Dizzy Gillespie, Charlie Byrd e Miles Davis já haviam se enturmado com o estilo de João Gilberto, poucos anos antes. O disco foi o segundo mais vendido nos EUA, nesse ano, e venceu quatro Prémios Grammy. Outros intérpretes, como Frank Sinatra, não escaparam à sua magia; é por “Getz/Gilberto” e pelas dezenas de artistas que influenciou que, hoje, a melodia de “Garota de Ipanema” é facilmente reconhecível em qualquer jantar romântico, passeio pela praia ou elevador de centro comercial. E é por esse disco que a canção quase que atinge o estatuto de património imaterial da humanidade...

As décadas seguintes seriam de consolidação, com vários álbuns editados, concertos aclamados pelo público e pela crítica e um estatuto que lhe permitia, até, gravar boleros como 'Besame Mucho' e fazer com que soassem a algo brasileiro. Só na década de 90 é que se começa a falar de João Gilberto fora do seu habitat natural, a música. Primeiro com o processo movido contra a editora EMI, a qual acusou de ter adulterado a sonoridade das suas gravações e de ter editado uma coletânea contendo os seus três primeiros álbuns sem autorização (em 2018, este processo ainda corria nos tribunais); depois, com o cancelamento de vários espetáculos, a partir dessa mesma década; e, finalmente, com a reclusão que impôs a si próprio, já nesta década, raramente saindo da sua suíte no Hotel Copacabana Palace e recebendo visitas. Disputas financeiras entre os seus filhos e sua ex-companheira, Cláudia Faissol, só serviram para colocar alguma sujidade no seu legado.

Alguma, porque é difícil manchar plenamente alguém que impôs a música e a cultura brasileiras ao mundo, que conseguiu trazer a modernidade ao “antiquado” samba, que deixou de ser música de favela para o ser (também) das elites. Porque é difícil escrever uma palavra que seja contra João Gilberto, mas também o é escrever a favor; não há palavras ou adjetivos suficientes que consigam fazer passar a mensagem de que a sua obra estava além da perfeição – como ele sempre pareceu querer que assim fosse. João Gilberto morreu e a sua ideia de Brasil morreu com ele. Talvez seja melhor recordá-lo através de algo que ele também, e muito, valorizava: o silêncio. Respeitoso, solene, dolente. Ou afirmar que a saudade, no seu caso, não é para terminar nunca.