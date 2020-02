Este explicou ainda que ficou confuso porque no dia da escritura quem lhe pagou a dinheiro não foi o mesmo homem que colocou a sua assinatura no papel iria assumir a gestão do café. Além disso, conta ainda outro caso estranho: o banco onde estava a conta do estabelecimento entrou em contato consigo porque alguém foi levantar os 130 euros os que tinha na conta para pagar a eletricidade.

Sobre as apostas no valor de 2 milhões de euros, indicou que o seu advogado comunicou à Santa Casa que tinham cedido as quotas e que a responsabilidade dos jogos tinha passado para o novo gerente, no dia 10 de fevereiro.

Tal é particularmente relevante porque o mediador é o responsável pela entrega do dinheiro dos jogos à Santa Casa após o registo das apostas, tendo de entregar o que recebeu na semana seguinte ao registo. Assim, a Santa Casa deveria ter recebido os dois milhões de euros a 18 de fevereiro.

O antigo proprietário adiantou ao Público que o valor é demasiado alto para o seu café visto que "entregava todas as semanas à Santa Casa" pouco mais de dois mil euros.

O paradeiro do novo proprietário é desconhecido e sobre a sua identidade sabe-se apenas que se chama Hélder Costa Andrade, e que, segundo os documentos que apresentou na escritura, é natural de Vila Nova de Monsarros, Concelho de Anadia.

Ao jornal a Santa Casa não confirmou se as apostas tiveram prémio atribuído, mas sendo o caso já foram levantados.