Na abertura do debate da moção de censura agendado pela Iniciativa Liberal, o presidente do partido, João Cotrim Figueiredo, afirmou hoje que a moção de censura é a forma de dizer “não à incompetência e não à instabilidade” do executivo de António Costa, considerando que é preciso um “Governo novo já”.

No debate, que começou com quase 10 minutos de atraso, o ainda presidente e deputado liberal explicou que o `'timing' desta moção de censura é porque a IL já não acredita “que este Governo seja capaz de renovar-se e de arrepiar caminho”.

“O Governo já não é só incompetente, o Governo tornou-se numa fonte de instabilidade. Esta moção de censura é a nossa forma de dizer ao parlamento e ao país não à incompetência, não à instabilidade, precisamos de um Governo novo e precisamos dele já”, enfatizou.

Em resposta, António Costa, afirmou que a moção de censura foi apresentada por um líder demissionário e que as forças de direita não formam alternativa e nem sequer se entendem.

O líder do executivo defendeu que os cidadãos querem estabilidade e que os partidos à direita do PS não constituem uma alternativa ao atual executivo.

“Nem sequer se entendem em torno desta moção de censura”, apontou, numa alusão ao facto de o PSD ter anunciado a sua abstenção, enquanto o Chega votará a favor ao lado da Iniciativa Liberal. Costa disse ainda que Cotrim Figueiredo “quer eleições no seu partido e também no país".

No seu discurso, o primeiro-ministro sustentou a ideia de que há um ano os portugueses foram chamados a resolver “uma verdadeira crise política, que resultou do chumbo pelo conjunto das oposições do Orçamento do Estado para 2022”.

“Menos de um ano depois o líder demissionário da Iniciativa Liberal propõe eleições no seu partido e repetir as eleições nacionais em que a IL foi derrotada. Fomos eleitos pelos portugueses com um programa e é com esse programa que temos de governar” contrapôs.

Depois, o líder do executivo colocou a questão sobre “se há uma alternativa mais estável do que aquela que oferece o atual Governo”.

“A resposta está previamente anunciada, porque, como sabemos, nem sequer na censura ao Governo a direita se consegue entender”, apontou, num discurso que foi aplaudido de pé pelos deputados da bancada do PS.