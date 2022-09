“O nosso país cresceu e floresceu no seu reinado”. A primeira-ministra britânica lembrou o que aconteceu após da II Guerra Mundial e o desenvolvimento da Commonweath: “Somos agora uma nação dinâmica e que prospera.”

"A morte da Rainha é um choque para o Reino Unido e para o mundo. A rainha Isabel II foi o pilar sobre o qual se construiu a Inglaterra moderna", disse a governante no seu discurso de tributo à Rainha Isabel II, adiantando que a monarca providenciou grande "estabilidade" não somente pelo "reinado longo", mas também pelo seu espírito. .

"Foi amada e admirada pelo povo no Reino Unido e no Mundo. A sua determinação para com o cargo foi exemplar para mim e para todos".

Liz Truss terminou o seu discurso com uma mensagem ao sucessor de Isabel II, o príncipe Carlos. "Hoje a coroa passa para um novo monarca, um novo Rei, como tem sido há 1000 anos. Com a família do rei Carlos III choramos a perda de sua mãe. Oferecemos toda a nossa solidariedade e toda a lealdade. Deus salve o Rei", terminou a governanta.