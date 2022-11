O inverno está aí à porta e não há vislumbre do fim do conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia. É verdade que a guerra iniciou-se em pleno inverno, em fevereiro último, mas os próximos meses deverão ser diferentes, dadas as temperaturas negativas previstas para a Ucrânia, muito diferentes das registadas de fevereiro para agora.

Nesse sentido, no seu habitual relatório, o Ministério da Defesa britânico traçou aquilo que poderá ser este conflito nos próximos tempos.

Os especialistas acreditam, por exemplo, que haverá menos ataques por parte de ambos os lados, devido à redução de luz do dia. Se no verão e outono a luminosidade andava na ordem das 15/16 horas diárias, no inverno esse período será reduzido para nove. Diz o relatório que a capacidade de visão noturna "será um bem precioso", pelo que a "vontade de lutar à noite" será menor.

O Ministério relata também que entre novembro e fevereiro as temperaturas andarão perto dos zero graus e que as forças armadas de ambos os países não terão roupas nem acomodações adequadas para fazerem face a este clima. Destacam também o facto da chamada 'hora de ouro', para que ambos os lados possam salvar soldados feridos, ser reduzida para metade e propiciar possíveis confrontos físicos entre as partes.

As armas e o mau funcionamento das mesmas também é salientado neste relatório, assim como o já baixo moral das forças russas, que poderá agravar-se com o frio.

Poderão ser assim vários os fatores que levarão a que os confrontos sejam menores nesta estação do ano.