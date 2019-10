O desaparecimento de Earhart e do navegador Fred Noonan que a acompanhava na viagem continua a ser um dos grandes mistérios do século XX. Há imensas teorias em torno deste evento, que vão desde problemas de comunicações entre o avião e o navio que o apoiava, falta de preparação dos tripulantes, aterragem noutros lugares, missões de espionagem encobertas pelo governo norte-americano, prisão. Mas há também quem acredite que Earhart possa ter vivido secreta e calmamente em Nova Jersey, nos Estados Unidos, ou numa plantação de árvores borracheiras das Filipinas.

Mais recentemente, uma fotografia revelada no documentário “Amelia Earhart: The Lost Evidence” (A prova perdida), do canal História, fez tremer as teorias sobre o fim da viagem de Earhart, cujo óbito só foi declarado em 1939. A foto terá sido tirada num cais em Jaluit, nas Ilhas Marshall. Nesse tempo, preâmbulo da segunda guerra mundial, o arquipélago no oceano Pacífico estava sob ocupação japonesa. Shawn Henry, ex-diretor assistente do FBI, acredita que a fotografia foi tirada por um espião norte-americano que estava a observar as movimentações das forças armadas nipónicas no Pacífico.

Contudo, a crença predominante é que Earhart, de 39 anos, e Noonan, de 44, ficaram sem combustível e pousaram o bimotor Lockheed Electra no Pacífico, perto da remota ilha Howland, quando estavam numa das últimas etapas da viagem.

A viagem que começou a 20 de maio de 1937 em Oakland, na Califórnia e que só é possível seguir até 2 de julho de 1937, depois de o avião ter descolado de Lae, na Papua-Nova Guiné, é uma das descobertas que mais intrigam os investigadores. No entanto, Robert Ballard não desiste: afinal, até para encontrar o Titanic foram precisas quatro expedições, chegando mesmo a estar muito perto sem o ver.