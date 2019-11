Segundo a Euronews, os migrantes foram descobertos na sequência de uma vistoria de rotina ao Stena Horizon na manhã desta quinta-feira. Todos estão bem de saúde.

A embarcação partiu de Cherbourg às 21h de quarta-feira e atraca hoje no porto de Rosslare, na Irlanda.

Ainda não se sabem os países de origem dos migrantes. As autoridades de segurança e imigração em Rosslare já foram alertadas para que as providências necessárias possam ser tomadas na chegada do navio.

Até chegarem ao destino, os migrantes vão viajar na zona de passageiros do navio.