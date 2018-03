O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, falou durante a madrugada desta quinta-feira com a cadeia CNN sobre o uso indevido de dados pessoais de milhões de utilizadores pela empresa britânica Cambridge Analytica. Pediu desculpa pela gravidade da situação, mas frisou que quer corrigi-la. Pelo meio, disse estar disponível para se apresentar no Congresso. No final, indicou que quer deixar um legado do qual as filhas se orgulhem.

A entrevista surge no meio de um autêntico alvoroço de notícias sobre a Cambridge Analytica, uma empresa de dados alegadamente ligada à campanha do presidente norte-americano Donald Trump, que teve acesso a informações de cerca de 50 milhões de utilizadores do Facebook sem que estes tivessem dado o seu consentimento para tal.

Zuckerberg, aos 33 anos, geralmente prefere falar via Facebook. São raras as vezes que concede entrevistas. Mas a situação atual assim o exigia. Afinal, deu-se um silêncio quase ensurdecedor que durou seis dias desde que a história desencadeou um autêntico frenesim após ter sido publicada pelo britânico The Observer. À CNN, nesta madrugada, começou a conversa pedindo desculpa.

"Foi uma grande quebra de confiança e lamento muito que isto tenha acontecido ", disse Zuckerberg a Laurie Segall, uma jornalista que acompanha a temática há 10 anos. "Temos a responsabilidade básica de proteger os dados das pessoas", continuou.

Não é caso para menos. O escândalo levou a uma descida das ações e o homem que criou a rede social foi inclusivamente convocado por uma comissão parlamentar britânica e pelo Parlamento Europeu para se explicar.

Todavia, enquanto o mundo ficou turbinado em debates sobre dados, de Zuckerberg não havia qualquer reação. Foi preciso esperar até ao início da noite desta quarta-feira, em que quebrou o silêncio numa publicação na sua página de Facebook, catalogando o incidente como sendo uma "quebra de confiança" entre a rede social e os seus utilizadores.

"Temos a responsabilidade de proteger os vossos dados pessoais e, se não conseguimos fazê-lo, não merecemos servir-vos. Tenho trabalhado para perceber exatamente o que aconteceu e como garantir que isto não volte a acontecer. A boa notícia é que as ações mais importantes para evitar que esta situação se volte a repetir, já foram tomadas há anos. Mas também cometemos erros, há mais a fazer", escreveu.

A empresa fundada por Mark Zuckerberg afirmou-se "escandalizada por ter sido enganada" pela utilização feita com os dados dos seus utilizadores e disse que "compreende a gravidade do problema".

Sentiu-se enganado e na entrevista à CNN, fazendo uma retrospeção dos acontecimentos, admite que "existiu um erro claro" em trabalhar com a Cambridge Analytica. E que "temos de ter a certeza que não nunca mais cometemos um erro destes".

De seguida, assume que o Facebook irá entrar em contacto com todos aqueles afetados. "E, doravante, quando identificarmos aplicações que façam esquemas semelhantes, nós vamos garantir que vamos avisar as pessoas também", revelou.

Abre a porta aberta ao Congresso

Mark Zuckerberg deixou a porta aberta para ir testemunhar perante o Congresso norte-americano, algo que nunca fez. "A resposta rápida é: ficarei feliz em ir, se for a coisa correta a fazer. O que nós tentamos fazer é enviar a pessoa no Facebook que tem o maior conhecimento. Se esse sou eu, então estarei feliz por ir", confessou.

Questionado pela jornalista se o Facebook desempenhou ou não um bom trabalho na ingerência russa/notícias falsas durante as eleições norte-americanas de 2016, Zuckerberg respondeu que se fez um trabalho "bom o suficiente". No entanto, era claro que nesse ano "não estávamos por cima num número de coisas que devíamos estar; fossem as notícias falsas ou a interferência russa".

Para imediatamente a seguir acrescentar: "A verdade é que isto não é nada de transcendente. Quero dizer que há muito trabalho que precisamos de fazer para garantir que seja difícil a nações como a Rússia interferir e para garantir que os trolls e outros indivíduos não espalhem as notícias falsas".

O legado para as filhas

Zuckerberg falou também do que é ser pai e como isso o afetou. Quer enquanto homem, quer no modo como leva agora o seu dia-a-dia no trabalho.

"Aquilo que eu pensava que era o mais importante, de longe, era ter o maior impacto no mundo que me fosse possível. Agora, apenas me importa construir algo que faça com que as minhas filhas que vão crescer tenham orgulho em mim. É o tipo de filosofia que me guia neste momento a este ponto; quando vou trabalhar em muitas coisas difíceis durante o dia e vou para casa, perguntando apenas: será que minhas meninas vão ter orgulho do que fiz hoje?".