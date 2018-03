O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, reagiu pela primeira vez, numa publicação na sua página oficial, às notícias sobre a Cambridge Analytica, a empresa de análise de dados vinculada ao Partido Republicano, que está a ser acusada de ter reunido e utilizado os dados de 50 milhões de utilizadores do Facebook.

Foi um silêncio que durou vários dias, mas que agora quebrou. O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, reagiu numa extensa publicação na sua página, a toda a polémica que fez estalar as conversas sobre os dados pessoais. Primordialmente, começa por "partilhar" uma atualização sobre toda a situação de Cambridge Analytica, "incluindo os passos que já fizemos e os próximos para resolver esta importante questão". Mas antes, um mea culpa:

"Temos a responsabilidade de proteger os seus dados, e se não podemos, não merecemos servi-lo. Tenho trabalhado para perceber exactamente o que aconteceu e como garantir que isto não volte a acontecer. A boa notícia é que as acções mais importantes para evitar que esta situação volte a acontecer hoje, já já foram tomadas há anos. Mas também cometemos erros, há mais a fazer".

Depois, fez uma cronologia dos eventos e esclarece algumas questões:

"Em 2007, lançamos a plataforma com a visão de que mais aplicações devem ser sociais. O teu calendário deve poder mostrar os aniversários dos teus amigos, os teus mapas devem mostrar onde os teus vivem e o teu livro de endereços deve mostrar as suas fotos. Para fazer isto, nós permitimos que as pessoas entrassem em aplicações e partilhassem com os seus amigos algumas informações sobre eles.

Em 2013, um investigador da Universidade de Cambridge chamado Aleksandr Kogan criou uma aplicação que fazia testes de personalidade. Foi instalado por cerca de 300.000 pessoas que partilharam os seus dados, bem como alguns dos dados dos seus amigos. Dada a forma como a nossa plataforma funcionou na altura, isto significava que Kogan conseguiu aceder a dezenas de milhões de dados dessas pessoas".