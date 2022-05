O aeroporto de Lisboa ocupa o lugar de pior do mundo numa lista elaborada pelo AirHelp, um site que se dedica à defesa dos direitos dos passageiros aéreos.

O ranking, que avalia três parâmetros, mede atrasos nas partidas e chegadas, qualidade do serviço, e comida e lojas disponíveis considera. O resultado é uma classificação entre 0 e 10 pontos.

Entre os 132 aeroportos avaliados, o Humberto Delgado, em Lisboa, surge na 132.ª posição, a última, com uma avaliação geral de 5.76 em 10 pontos possíveis. Já o Sá Carneiro, no Porto, aparece como o oitavo pior, com uma pontuação geral de 6.46.

Esta não é a primeira vez que o Aeroporto Humberto Delgado recebe esta distinção da AirHelp, tendo-se também posicionado no fim do ranking em 2019 e 2020.

Entre as dez piores infraestruturas, o site AirHelp considera que oito delas se situam no continente europeu: Lisboa, Eindhoven, Bucareste, Malta, Manchester, Paris, Porto e Londres.

Nos que se destacam pela positiva, o Hamad International Airport, em Doha, no Qatar, é o melhor do mundo, com uma pontuação geral de 8.39 em 10.

Segue-se o Tokyo International Airport, em Tóquio, no Japão, como o segundo melhor do planeta (com 8.38 pontos) e, a fechar o Top 3, o Athens International Airport, em Atenas, na Grécia (também com 8.38).

O Madrid Barajas International Airport está em 33º lugar, com 7.91 pontos, o London Heathrow Airport está em 73º lugar, com 73.9 pontos, e o Paris Charles de Gaulle Airport está em 121º lugar, com 6.70 pontos.

Os piores aeroportos do mundo:

Lisbon Portela Airport (Lisboa, Portugal) Kuwait International Airport (Kuwait, Kuwait) Eindhoven Airport (Eindhoven, Países Baixos) Henri Coandă International Airport (Bucareste, Roménia) Malta International Airport (Malta, Malta) Manchester Airport (Manchester, Reino Unido) Paris Orly Airport (Paris, França) Porto Airport (Porto, Portugal) Billy Bishop Toronto City Airport (Toronto, Canadá) London Gatwick Airport (Londres, Reino Unido)

Os melhores aeroportos do mundo: