O deputado único do Chega foi recebido com aplausos e gritos de “Ventura, Ventura”, quando se juntou à manifestação das forças de segurança em frente ao parlamento, e, num curto discurso, garantiu-lhes que continuará a lutar pelos seus direitos.

Envergando uma 't-shirt' do movimento Zero, com a qual já tinha assistido ao plenário da Assembleia da República, André Ventura desceu à manifestação, discursou no sistema de som da organização e circulou entre os manifestantes, sendo aplaudido.

“Infelizmente isso aconteceu”, comentou o líder da APG/GNR, pouco depois de André Ventura ter falado ao microfone no palco montado para os discursos dos dirigentes sindicais.

“Eu percebo que os manifestantes que são apoiantes do deputado André Ventura quisessem ouvir algumas palavras. Já não entendemos é como é que o deputado utilizou uma manifestação que é apartidária, é dos polícias, para usar da palavra”, disse César Nogueira em declarações aos jornalista da RTP. “Não o deveria ter feito”, reforçou.

A organização tinha enviado, na convocatória da manifestação, um apelo a todos os participantes “para não exibirem ou fazerem apologia a ideologias políticas”.

Tanto o presidente da APG/GNR como o presidente da associação sindical da PSP (ASPP/PSP), Paulo Rodrigues, representantes das entidades organizadoras da manifestação, expressaram abertura para receber os deputados que se dirigissem até eles durante o protesto, mas “o pretendido é ter o apoio lá dentro, na casa da democracia”, disse César Nogueira esta tarde.

O deputado do CDS-PP Telmo Correia e a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, desceram à manifestação, sendo que o BE, o PCP e a Iniciativa Liberal já tinham saudado os manifestantes anteriormente, mas numa altura em que ainda estavam concentrados na praça Marquês de Pombal, em Lisboa.

Discursando aos manifestantes, André Ventura, disse que estes mostraram que "a polícia unida jamais será vencida".

"Não queriam que aqui viesse, montaram uma barreira para impedir-nos de falar", afirmou, numa referência às barreiras de cimento que reforçaram as barreiras de ferro que costumam separar os manifestantes da escadaria da Assembleia da República.

André Ventura disse que vai "continuar a lutar porque os polícias e as forças de segurança tenham as melhores condições possíveis".

A sua curta intervenção terminou com gritos de "Viva a polícia, Viva Portugal".

Antes, nos passos perdidos do parlamento, Ventura tinha afirmado que "estes homens e mulheres que estão lá fora merecem que, pela primeira vez em tantos anos de regime, haja uma atenção especial em relação ao seu trabalho, às suas preocupações e àquilo que todos os dias sofrem no terreno".

*Com agência Lusa