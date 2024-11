O SAPO24 foi consultar os perfis e mostra-lhe o que diz hoje cada um dos potenciais presidentes dos EUA.

Donald Trump escreveu, no X: "Agora é oficialmente Dia da Eleição! Este será o dia mais importante da história americana. O entusiasmo dos eleitores está em alta porque as pessoas querem 'Tornar a América Grande Novamente'. Isso significa que as filas vão ser longas! Preciso que entregue seu voto, não importa quanto tempo demore. Fique na fila!"

O ex-presidente conservador acusa ainda que "os democratas comunistas radicais querem que faça as malas e vá para casa".

A actual vice-presidente dos EUA diz simplesmente que apela ao voto" e que, se ganhar, irá "acordar todos os dias para lutar pelo povo americano".

No Tik Tok os vídeos dos dois candidatos resumem os momentos fortes das campanhas.

