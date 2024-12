O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pode encontrar-se com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Paris, no sábado, durante as comemorações da reabertura da Catedral de Notre-Dame, disse um alto funcionário ucraniano à AFP esta sexta-feira.

Qual a notícia?

“O presidente ucraniano participará das celebrações por ocasião da restauração da catedral de Notre-Dame. Irá reunir-se com o presidente (Emmanuel) Macron. Outras reuniões também são possíveis, especialmente com o presidente eleito Donald Trump, que também participará do evento”, disse essa fonte do governo ucraniano.

Este seria o primeiro encontro entre os dois líderes desde que Trump foi eleito no início de novembro.

O que se pode esperar?

Donald Trump, novo presidente dos EUA, ainda não o disse publicamente, mas pessoas próximas ao novo líder dos EUA já deram a entender que o plano de paz de Trump para a guerra na Ucrânia inclui concessões de Zelensky.

Os assessores de Trump já revelaram que o plano inclui a suspensão de ajuda militar à Ucrânia se a Ucrânia não aceitar negociar.

Trump, recorde-se, revelou querer acabar com o conflito de quase três anos dentro de 24 horas após a posse presidencial, em 20 de janeiro.

E o que aconteceria no futuro?

A ideia dos EUA, de acordo com os especialistas, seria criar uma zona desmilitarizada na Ucrânia. Se a Rússia concordar com isso, teria um alívio de sanções.

Um imposto sobre as exportações de energia russas pagaria, por exemplo, a reconstrução da Ucrânia. A Ucrânia não seria solicitada a desistir de recuperar o território ocupado, mas concordaria em procurá-lo apenas pela via da diplomacia.

A Ucrânia e a Rússia já reagiram a este encontro?

A Rússia não, mas a Ucrânia sim.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou estar certo de que a guerra com a Rússia “terminará mais cedo” do que terminaria de outra forma assim que Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos.

O líder ucraniano diz já ter tido uma conversa "construtiva" com Trump sobre este assunto.