Pelo menos 21 pessoas morreram num tiroteio que ocorreu na terça-feira numa escola primária na cidade na cidade de Uvalde, no estado norte-americano do Texas.

O ataque foi o mais mortal desde que 14 adolescentes e três adultos foram assassinados numa escola básica em Parkland, Flórida, em 2018, e o pior numa escola primária desde o tiroteio em Sandy Hook, Connecticut, em 2012, que matou 20 crianças e seis funcionários.

Quem era o atirador?

Identificado como Salvador Ramos, 18, o atirador era um cidadão norte-americano, aluno da escola preparatória de Uvalde, segundo o governador do Texas, Greg Abbott, que não revelou se Ramos chegou a completar o ensino este ano.

Uma foto da polícia que circulou na imprensa local mostra um jovem com cabelos castanhos pela altura dos ombros, de rosto pálido e sem expressão. Antes de cometer o massacre, ele terá "atirado sobre a sua avó", continuou Abbott, enfatizando desconhecer a ligação entre os dois eventos.

Segundo um político local, a mulher foi transferida para um hospital em San Antonio. O Hospital Universitário de San Antonio confirmou o internamento de uma mulher de 66 anos "em estado crítico" após ser baleada, mas não informou a sua identidade.

Nas redes sociais, o jovem é associado a uma conta do Instagram apagada após o massacre, que contém várias fotos: dois autorretratos a preto e branco, onde aparece com uma camisola com capuz, cabelo até à nuca, e a foto de um carregador de uma metralhadora. Outra foto mostra duas armas semiautomáticas.

Como se chega ao tiroteio na escola?

Após o ataque em que terá baleado a avó, o jovem fugiu num carro, que abandonou perto da escola primária Robb, após sofrer um acidente. Estaria equipado com um colete à prova de balas e uma arma semiautomática, segundo o sargento Erick Estrada, do Departamento de Segurança do Texas.

Por volta das 11h30 locais, após ser encontrado pela polícia, o agressor entrou a correr pela escola e abriu fogo em várias salas de aula, descreveu o sargento ao canal CNN.

Foi hoje referido que Salvador anunciou no Facebook que planeava atacar uma escola aproximadamente 15 minutos antes de abrir fogo.

Quantas pessoas morreram?

O atirador matou 19 crianças e dois professores, e feriu mais de 10 estudantes, morrendo durante uma troca de tiros com a polícia. Dois oficiais também sofreram ferimentos leves, disse o governador Abbott.

A polícia local não relatou nenhuma perseguição automóvel, o que sugere que o anterior acidente de trânsito não foi provocado.

O que motivou o ataque?

Segundo Pete Arredondo, comandante de polícia do Distrito Escolar de Uvalde, responsável pela investigação, o agressor agiu sozinho. Os investigadores estão a tentar obter "informações detalhadas sobre o perfil" do assassino, "a sua motivação, o tipo de arma usada e se ele tinha permissão para possuí-las", disse Greg Abbott.

Quais as reações ao sucedido?

Kamala Harris

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse hoje “basta” e pediu “coragem para agir” sobre a regulamentação de armas.

“Devemos encontrar coragem para agir e entender o nexo do que constitui uma política pública razoável e sensata”, acrescentou, num discurso dirigido ao Congresso, que tem sido incapaz de aprovar uma lei sobre as armas no país, apesar das repetidas tragédias.

Visivelmente afetada, Kamala Harris destacou que sempre que acontece uma tragédia como esta é de ficar com o coração partido, mas, lembrou, essa dor não se compara com o ”que as famílias das vítimas passam”. “E, mesmo assim, isto continua a acontecer”, lamentou a vice-presidente dos Estados Unidos.

Joe Biden

O Presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou que as bandeiras do país sejam colocadas a meia haste devido ao massacre.

Num comunicado, o chefe de Estado norte-americano anunciou que tomou essa decisão como uma “demonstração de respeito pelas vítimas dos atos de violência sem sentido perpetrados em 24 de maio de 2022 por um atirador na Robb Elementary School em Uvalde, Texas”.

Num discurso emocionado à nação, Joe Biden afirmou que quando se tornou Presidente não esperava ter de fazer este tipo de declarações novamente.

“Outro massacre numa escola primária do Texas. Lindas e inocentes crianças do segundo, terceiro e quarto ano. (…) Como nação, temos que perguntar: quando, em nome de Deus, vamos enfrentar o ‘lobby’ das armas?”, disse.

Biden questionou então o facto de outros países ao redor do mundo não terem o mesmo problema com tiroteios em massa.

Outros países “têm problemas de saúde mental. Há disputas domésticas em outros países. Eles têm pessoas perdidas. Mas esses tipos de tiroteios em massa não acontecem com a frequência que acontecem nos Estados Unidos. Porquê? Porque é que estamos dispostos a viver com essa carnificina? Porque é que continuamos a deixar isso acontecer?”, indagou.

António Guterres

“Estou profundamente entristecido pelo hediondo tiroteio em massa numa escola primária do Texas”, afirmou António Guterres, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

“É particularmente doloroso que a maioria das vítimas sejam crianças”, acrescentou.

“O meu coração está com as famílias e entes queridos das vítimas e com a comunidade de Uvalde”, adiantou ainda o secretário-geral das Nações Unidas.

Papa Francisco

Depois da catequese na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco manifestou-se quanto ao ataque. "O meu coração está abalado pelo massacre na escola primária do Texas. Eu rezo pelas crianças, pelos adultos mortos e pelas suas famílias. É hora de dizer basta ao tráfico indiscriminado de armas! Devemos comprometer-nos para que tais tragédias nunca mais possam acontecer", disse.