“Estou a apelar ao Presidente Biden, líder dos Estados Unidos, e ao Presidente Xi, líder da China: por favor, apoiem a cimeira de paz com a vossa liderança e participação”, disse Zelensky na mensagem de vídeo hoje divulgada.

O presidente ucraniano fez este apelo numa mensagem gravada em inglês e publicada este domingo. Em cerca de seis minutos, no cenário de destruição de Kharkiv, Zelensky relata as investidas russas, ilustradas com imagens de várias cidades ucranianas.

"Para eles, é um prazer queimar. Todos nós sabemos com quem estamos lidando. A Rússia é governada por homens que querem fazer disso uma norma – queimando vidas, destruindo cidades e aldeias, dividindo pessoas e apagando fronteiras nacionais através da guerra. Não há nação que consiga parar esta guerra sozinha e sem ajuda. É necessário o envolvimento dos líderes mundiais", afirma.

As forças de Moscovo avançaram nas últimas semanas no campo de batalha e intensificaram os ataques aéreos às cidades. A Ucrânia espera, por isso, que a cimeira de paz agendada para 15 e 16 de Junho, em Genebra, na Suíça, ajude a aumentar a pressão internacional sobre o presidente russo Vladimir Putin.

"A Rússia quer um diálogo? A Ucrânia tem a maior experiência mundial de mentiras da Rússia durante as negociações. E é exatamente por isso que são necessários esforços globais. A Cimeira Global da Paz dos líderes que a Rússia não será capaz de enganar. Juntamente com a Suíça, estamos a preparar-nos para essa Cimeira. Começa em 15 de junho. Mais de oitenta países confirmaram a sua presença. E continuamos a trabalhar com os líderes, convidando-os a participar na Cimeira. Apelo aos líderes do mundo que ainda estão à margem dos esforços globais da Cimeira Global para a Paz – ao Presidente Biden, o líder dos Estados Unidos, e ao Presidente Xi, o líder da China. Por favor, mostre a sua liderança no avanço da paz. Paz real, não apenas uma pausa entre os ataques. Os esforços da maioria global são a melhor garantia de que todos os compromissos serão cumpridos."

O apelo de Zelenskiy surge dois dias depois de fontes russas terem dito à Reuters que Putin estava pronto para interromper a guerra na Ucrânia com um cessar-fogo negociado que reconhecesse as linhas de batalha atuais, proposta que os ucranianos consideram que só ajudará a Rússia a se rearmar e a se reorganizar.

Nos últimos meses, a Rússia fez avanços lentos, mas constantes, ao longo de várias partes da extensa frente oriental e está a tentar avançar mais profundamente na região nordeste de Kharkiv após uma incursão terrestre lançada no início deste mês.

Biden ainda não confirmou a presença ena Cimeira de Genebra e não se sabe se a China participará, sendo que a participação dos dois países definirá qual o grau efetivo de importância do encontro e da tomada de posição face à Rússia.