“Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe!”, grita alguém no vídeo. No meio de gargalhadas, um jovem negro, é posto atrás do tubo de escape de um automóvel. No meio de um círculo de pessoas, que riem à gargalhada, o carro acelera, libertando uma nuvem de fumo espesso, que supostamente o jovem inala. Pelo meio, alguém lhe chama Marega.

As imagens geraram comoção nas redes sociais. Um dia após os insultos racistas que motivaram o atleta do FC Porto a abandonar o jogo com o Guimarães, o vídeo — com pouco mais de um minuto — mostrava uma alegada agressão racista. As autoridades encetaram investigações — e concluíram que tudo não passou e uma aposta.

Fonte da PSP disse esta quinta-feira ao SAPO24 que as autoridades já falaram com os intervenientes no vídeo e "o jovem afirmou que o fez de livre vontade no contexto de uma aposta". O vídeo foi gravado num "contexto de um grupo de amigos inter-racial, com elementos caucasianos e negros".

O vídeo, onde se vê um jovem negro a ser aparentemente forçado a inalar o fumo do escape de um automóvel, foi gravado no dia 17, segunda-feira, à noite, na área da Grande Lisboa, um dia após o polémico jogo em Guimarães.