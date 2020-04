O mais importante evento anual da agenda política chinesa, que deveria ter ocorrido no início de março, foi adiado no final de fevereiro, no auge da crise epidémica na China.

A sessão plenária da Assembleia Nacional Popular deve permitir ao Presidente chinês, Xi Jinping, proclamar a vitória do país sobre a epidemia do novo coronavírus, que começou na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro passado, mas que, entretanto, espalhou-se por todo o mundo.

Após uma lenta reação inicial e de ter silenciado médicos que alertavam para os perigos de uma nova doença contagiosa, o Governo chinês tomou medidas drásticas, incluindo colocar a província de Hubei, da qual Wuhan é capital, sob quarentena, e a paralisia económica do país.

Depois de ter atingido um pico em fevereiro, o número de novas infeções diminuiu consideravelmente. A China registou 22 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, 21 deles oriundos do exterior, segundo a Comissão de Saúde do país.