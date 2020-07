Depois de numa primeira fase terem sido oferecidos '1.000 vouchers', válidos até dia 15 de julho, e que esgotaram rapidamente, “agora são oferecidos mais mil, válidos até 15 de agosto”, divulgou a autarquia do distrito de Leiria num comunicado, justificando a validade relativamente curta dos cartões com o facto de considerar serem "precisas medidas imediatas a aplicar num curto espaço temporal e combater parte dos efeitos negativos provocados pela pandemia de covid-19”.

O objetivo é atrair pessoas a Óbidos, “promovendo a sua permanência e estada, enquanto impulsiona a injeção de capital para reforçar as empresas locais”, lê-se no comunicado, sobre a medida de “estímulo económico, que visa aumentar, a curto prazo, os níveis de faturação das empresas turísticas locais, nomeadamente as áreas da restauração, hotelaria, animação turística, comércio local ou outro tipo de atividade turística disponível no concelho”.

Os visitantes que pretendam receber o 'voucher', deverão inscrever-se na plataforma criada para o efeito na página da internet www.obidos.pt.