“Como empresário, e como dirigente associativo, Paulo Nunes de Almeida liderou pelo exemplo, pela capacidade de ouvir e unir e pela sua energia e resiliência demonstradas até ao fim”, lê-se na mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa publicada na página da internet do Palácio de Belém.

Na nota recorda-se que foi esse exemplo que o Presidente da República “assinalou com a recente e merecida homenagem e atribuição da Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial, classe do mérito industrial, por ocasião dos 170 da AEP, em maio passado”.

“Os empresários portugueses perdem um homem bom que representava com empenho a iniciativa empresarial”, declara Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República apresentou “sentidas condolências à família e à associação empresarial que dirigiu com grande dinamismo desde 2014, após longos anos na vice-presidência”.

Presidente AEP, membro do conselho geral da CIP – Confederação Empresarial de Portugal e presidente do conselho fiscal do FC Porto, Paulo Nunes de Almeida, morreu hoje aos 60 anos, vítima de doença.