Num investimento total de 4,4 milhões de euros, o empreendimento do Parque da Junça prevê a construção de 16 novas casas de tipologia T2, segundo nota de imprensa divulgada pela autarquia do distrito de Lisboa.

Em resposta à Lusa, fonte da autarquia adiantou que o prazo previsto de duração da obra são 18 meses e que as habitações em causa se destinam ao regime de arrendamento apoiado.

Este empreendimento integra os 13 Novos Programas de Habitação do concelho de Oeiras, no âmbito dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que envolvem um investimento estimado em 118,5 milhões de euros.

No total, prevê-se a construção de 27 edifícios, com 704 habitações de tipologias T0 a T3, incluindo uma unidade de cuidados continuados, um centro social, três centros de dia e um equipamento com espaços comerciais.

Os Novos Programas de Habitação destinam-se “a quem se encontre em situação de carência habitacional, mas também à população adulta em idade ativa, jovens e seniores, que poderão privilegiar do regime de arrendamento apoiado”.

Em janeiro, foi lançado o empreendimento do Alto da Montanha, em Carnaxide, que assinalou o arranque oficial das novas construções.

A cerimónia de lançamento da primeira pedra da obra do empreendimento do Parque da Junça vai ter lugar na sexta-feira, dia 21, às 11:00, e será presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais.