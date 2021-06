Em comunicado, o conselho de administração da Obra Diocesana esclarece que o encerramento dos quatro centros de atividades de tempos livres (ATL) está a ser ponderado em articulação com o Centro Distrital da Segurança Social e Câmara Municipal do Porto.

A Obra Diocesana salienta que se encontra “a realizar todos os esforços, junto dos agrupamentos de escolas onde os quatro centros se inserem (legalmente competentes desde 2019), de forma a garantir que os interesses das crianças são e serão salvaguardados, nomeadamente a oferta das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), da componente de apoio à família e das atividades de enriquecimento curricular”.

“Como é do conhecimento público, pese embora todos os esforços empreendidos, a Obra Diocesana confirma que atravessa uma fase de elevadas dificuldades financeiras, que compromete a sua sustentabilidade a curto prazo”, refere a instituição.

Contudo, o Conselho de Administração garante que “está e estará comprometido com a salvaguarda de todas as crianças a seu cargo na totalidade dos 12 centros que administra”.

Na edição de hoje, o Jornal de Notícias avança que a Obra Diocesana do Porto “fecha 12 ATL e deixa 500 crianças sem retaguarda”.

“O email do Centro Social Fonte da Moura chegou na sexta-feira e assustou os pais das mais de 50 crianças do ATL do bairro. Era a chamada para "uma reunião urgente". Logo se soube o assunto: a Obra Diocesana de Promoção Social (ODPS) anuncia o fecho dos ATL de 12 centros da cidade já em 2021-22. Em causa cerca de meio milhar de crianças e pais e mães que não sabem a quem deixar os filhos durante o trabalho”, refere a notícia do JN.

O Conselho de Administração da Obra Diocesana confirma que foi convocada, na sexta-feira, uma reunião com os encarregados de educação das crianças do ATL do Centro Social Fonte da Moura, mas nega o encerramento de 12 ATL a seu cargo.

“Em momento algum este Conselho anunciou o encerramento de 12 ATL que se encontram a cargo desta instituição”, frisa.

A nova direção da Obra Diocesana de Promoção Social (ODPS) do Porto tomou posse no final de abril para o quadriénio 2021-2024, e é liderada pelo padre Manuel Luís Brito.

A Obra Diocesana de Promoção Social foi criada em 1964 e contempla 12 centros sociais, com nove creches, nove estabelecimentos de educação pré-escolar, seis centros de ATL, nove centros de dia, nove centros de convívio, 10 serviços de apoio domiciliário, 10 serviços de cantina social e o CAFAP-Centro de Apoio à Família e Aconselhamento Parental, que serve cerca de 2.000 utentes.