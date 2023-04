“No próximo dia 02 de maio terão início os trabalhos referentes à Fase 1, que se irão desenvolver entre o Cais do Sodré e Algés durante as próximas 18 semanas”, lê-se num comunicado da IP.

A empresa que gere aquela linha ferroviária indicou ainda que, para garantir a segurança dos trabalhadores em obra, é “imprescindível” interditar a circulação dos comboios em alguns horários da noite e madrugada no troço Cais do Sodré-Algés.

Assim, de segunda a sexta-feira irão ser interditos os comboios entre as 23:00 e as 05:00, na noite de sábado para domingo entre as 19:50 e as 09:50 e, na noite de domingo para segunda-feira, entre as 19:50 e as 04:50.

Para minimizar “os impactos negativos decorrentes deste constrangimento”, e durante aqueles períodos de interrupção do serviço ferroviário, “serão disponibilizados, aos clientes da CP, transportes rodoviários alternativos, que vão garantir às populações a manutenção do transporte”, adiantou a IP.

Segundo a empresa, o processo de modernização da via e catenária da Linha de Cascais teve início no dia 06 de dezembro de 2022 com um investimento de 31,6 milhões de euros e contempla a migração do atual sistema de eletrificação de 1,5 kV em corrente contínua para 25 kV em corrente alternada, com a substituição integral da catenária (sistema de distribuição e alimentação elétrica aérea) existente entre as estações de Cais do Sodré (inclusive) e Cascais (exclusive).

Este investimento é cofinanciado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) no âmbito do Portugal 2020 e tem como principais objetivos promover serviços de transporte mais eficientes e ambientalmente sustentáveis.

O projeto envolve trabalhos ao nível de catenária e via, instalação de um novo sistema de sinalização e de um sistema de controlo de velocidade, implementação de sistemas de videovigilância e beneficiação de estações e apeadeiros, entre outros.