O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje que existe “um longo caminho” a percorrer nas negociações para a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019, mas referiu que o encontro com o Bloco de Esquerda “correu bem”.

António Costa recebeu na terça-feira a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, num encontro que marcou o início das negociações entre os dois partidos. “Está a começar e temos um longo caminho até 15 de outubro. Correu bem a reunião. Este é quarto orçamento que trabalhamos em conjunto, o primeiro foi bastante mais difícil porque não conhecíamos e havia menos experiência”, disse o primeiro-ministro, à margem da iniciativa “Vem e Partilha o Teu Pão”, assinalando o Dia Mundial do Refugiado, que decorreu em Lisboa. António Costa salientou que “não existe razão nenhuma” para que o último orçamento desta legislatura seja mais difícil. “Vamos ganhando experiência, confiança e conhecimento, tudo se torna mais fácil”, frisou. A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou hoje o primeiro-ministro, António Costa, para um debate sobre a reforma do arrendamento que a líder centrista teve sob a sua tutela no anterior Governo. Questionado sobre se pretendia aceitar o desafio, António Costa foi perentório: “Pode fazer o debate com as pessoas que têm sido vítimas da lei dela”.