De acordo com a tutela, a receita fiscal aumentou 3,5% até outubro, “com destaque para o aumento do IVA em 6,1%”, e o ministério volta a referir que “a forte dinâmica da receita” é “essencialmente justificada pelo desempenho da economia, apontando ainda que “o comportamento muito favorável do mercado de trabalho teve reflexo na evolução da receita das contribuições para a Segurança Social, crescendo 8,7% até outubro”.

No lado da despesa, as Finanças indicam que a despesa primária cresceu 4%, “influenciada pelo expressivo crescimento da despesa do SNS [Serviço Nacional de Saúde] em 6,5%, atingindo máximos históricos”.

O ministério liderado por Mário Centeno indica também que a despesa com salários aumentou 4,7%, “acima do inicialmente previsto”, a refletir o descongelamento faseado das carreiras entre 2018 e 2020, assim como “o aumento do número de profissionais, em particular no SNS, destacando-se o crescimento muito significativo na despesa com médicos e enfermeiros (7,0%) e professores (3,6%)”.

O Ministério das Finanças indica também que a despesa com pensões da Segurança Social cresceu 5,4%, a refletir o facto de a generalidade dos pensionistas ter aumentos nas pensões e de “a grande maioria ter aumentos superiores à inflação pelo segundo ano consecutivo, o que acontece pela primeira vez na última década”.

E a tutela recorda o impacto dos dois aumentos extraordinários de pensões, ocorridos em 2018 e 2019.

O Ministério das Finanças refere ainda que a evolução da despesa é também explicada pelo aumento das prestações sociais (4,9%), sobretudo pelo crescimento da despesa com o abono de família (10,2%) e a Prestação Social para a Inclusão (28,7%).

As Finanças voltam a destacar “o significativo crescimento de 15% do investimento público na Administração Central, excluindo Parcerias Público-Privadas (PPP), com destaque para o investimento no setor dos transportes, sobretudo na CP (26,4%)”.

No Projeto de Plano Orçamental, enviado à Comissão Europeia em 15 de outubro, o Governo melhorou em uma décima a previsão do défice orçamental, para 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, face aos 0,2% previstos no Programa de Estabilidade 2019-2023, apresentado em abril.

O saldo orçamental em contas nacionais é apurado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que divulgou que o défice se fixou em 0,8% do PIB (789,3 milhões de euros) no primeiro semestre do ano.