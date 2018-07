Dirigentes do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) reúnem-se na quarta-feira, pela manhã, com o primeiro-ministro, António Costa, entre outros membros do Governo, no arranque formal das negociações para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Segundo fonte ecologista, o encontro está agendado para as 11:30, nas instalações provisórias do chefe de Governo do Terreiro do Paço, enquanto a residência oficial de São Bento está em remodelação, não estando previstas quaisquer declarações à comunicação social.

António Costa já recebeu a líder do BE, Catarina Martins, há 15 dias, também no contexto da discussão do futuro OE2019, tal como sucedera no ano passado, continuando a decorrer as reuniões setoriais quotidianas na Assembleia da República.

O PEV é um dos três partidos, juntamente com BE e PCP, que assinou posições conjuntas com o PS permitindo, em novembro de 2015, a viabilização do Governo.