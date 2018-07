Para o secretário-geral do PCP, "caiu-se numa contradição", expressa em argumentos como o que diz ser utilizado pelo PS para defender que, "para se fazerem as obras no IP3, não há dinheiro para salários".

"Ao nível da saúde, da educação, dos transportes e da cultura verificamos que não somos acompanhados pelo PS – que, no que é estruturante, continua no essencial a defender as mesmas posições que PSD e CDS e a aceitar as medidas impostas pela União Europeia", explicou.

O aviso de Jerónimo de Sousa deve-se sobretudo ao que considera o contributo socialista para a "desvalorização do trabalho" e para o empobrecimento dos serviços públicos.

O líder dos comunistas disse que, se o objetivo da proposta sujeita à apreciação do PCP for "levantar dificuldades ao povo”, esse “não é o caminho" e rejeitou que o partido “feche os olhos e assine qualquer coisa".

Num comício em Oliveira de Azeméis, onde criticou a gestão socialista pela sua crescente aproximação à direita, Jerónimo de Sousa realçou: "O nosso primeiro e principal compromisso é para com os trabalhadores e o povo português, e não para com o governo do PS. Onde há compromissos, assumi-lo-emos, mas só para continuar a andar para a frente, não para parar ou retroceder".

"Surgiu recentemente uma nova tese por parte do Governo do PS, que afirma que não é possível dar tudo a todos ao mesmo tempo – como se alguém tivesse reivindicado tudo ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. O mesmo Governo defendeu que foram os avanços que se verificaram durante os últimos três anos e meio que permitiram o desenvolvimento económico. Era o argumento que usavam e com o qual estávamos de acordo", afirmou.

Em alternativa, o líder comunista questionou por que é que o Governo "não faz antes comparações com as famigeradas parcerias público-privadas, em que milhares de milhões vão parar ao bolso do capital".

"O problema não é não haver dinheiro – é não se ir buscá-lo onde ele está", declarou o secretário-geral do PCP.

Para Jerónimo de Sousa, o problema também não são as 35 horas de trabalho – "o problema é que, tendo em conta a redução do horário de trabalho, o Governo deveria ter imediatamente criado condições para preencher os quadros com médicos, enfermeiros e profissionais que dessem resposta a essa realidade".

Para Jerónimo de Sousa, foi devido à falta de contratações a esse nível que, nos últimos anos, "médicos, enfermeiros e profissionais de saúde chegaram à exaustão" e trocaram Portugal pelo estrangeiro, mesmo quando se verifica que "fazem falta no seu país".

O líder do PCP também criticou a revisão em curso da atual legislação laboral, opondo-se ao aumento do período experimental de 90 para 180 dias e rejeitando que não possam ser aumentados os salários e as reformas e integrados como efetivos os trabalhadores precários.

"A precariedade é um flagelo nacional, é preciso uma política de Estado para resolver este problema e uma ideia central que resolveria parte dos problemas é que a um posto de trabalho permanente deve corresponder um contrato de trabalho efetivo", afirmou.

"O Governo recusa essa ideia e tem ali um castigo para os patrões que abusem, mas, fazendo as contas, eles nem se importam de pagar a taxa, porque um trabalhador precário recebe geralmente menos 30% do que um efetivo", acrescentou.