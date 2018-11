Falando aos jornalistas no final de uma reunião de cerca de uma hora com o líder parlamentar do PS, Carlos César, na Assembleia da República, o secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos, afirmou ter exigido aos socialistas que a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 "vá mais longe" em matérias com influência direta na política de rendimentos do trabalho.

"Queremos um maior investimento nos serviços públicos, nos salários e nas condições de vida dos trabalhadores. Na área dos impostos, entendemos que é necessário fazer uma atualização dos escalões de IRS no mínimo de acordo com a inflação para que os trabalhadores não tenham uma redução dos seus rendimentos", advertiu.

Arménio Carlos defendeu também junto da direção do Grupo Parlamentar do PS uma melhoria da progressividade do IRS e, no campo das receitas, "a introdução do englobamento de todos os rendimentos, acabando com a taxa liberatória".

"Em Portugal, neste momento, temos os portugueses que pagam impostos de acordo com os seus rendimentos do trabalho e outros que têm um direito especial. Estes últimos, com um direito especial, declaram uma parte para o IRS relativamente aos seus rendimentos do trabalho e depois declaram rendimentos de capital à margem com uma taxa liberatória de 28%. São beneficiados e o Estado perde receita", criticou o secretário-geral da CGTP-IN.