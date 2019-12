À margem de uma visita à Escola Básica do Castelo, em Lisboa, Catarina Martins foi questionada sobre o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), cuja proposta do Governo vai ser entregue daqui a uma semana no parlamento.

“Demos conta da nossa preocupação ao Governo sobre a proposta genérica que nos fizeram chegar, que nos explicaram, demos conta também das nossas propostas. Dito isto, o Bloco de Esquerda nunca dará o seu voto a um orçamento que não responda pelos problemas concretos do país”, avisou.

A líder bloquista deixou claro que para o OE2020 ter o voto favorável do BE precisa de responder à saúde, “precisa de ter medidas concretas sobre a crise da habitação, precisa de responder pelos salários, pelas pensões deste país”.

“O Governo apresentou ao Bloco de Esquerda, como julgo que a outros partidos, aquilo que é a sua visão do próximo orçamento. Do nosso ponto de vista essa visão não responde aos problemas do país. É um bocadinho vamos deixar tudo como está”, criticou.