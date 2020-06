A proposta de promoção da reciclagem prevê a “contratação urgente dos trabalhadores necessários” para áreas “onde se verifica carência de pessoal”, propondo também que, de forma urgente, avancem com “candidaturas a fundos comunitários das unidades de reciclagem de resíduos orgânicos”, anunciaram os Verdes.

O PEV propõe, conforme já tinha anunciado, os trabalhadores em “lay off” – suspensão do contrato de trabalho ou redução do período normal de trabalho, com cortes salariais e apoios do Estado – passem a receber 100% do seu vencimento.

Para o orçamento suplementar, o PEV propõe ainda a proibição da distribuição de dividendos e do pagamento de bónus, comissões e gratificações em grupos e grandes empresas enquanto durarem as medidas de combate ao surto de covid-19, e a exclusão de apoios estatais das empresas sediadas em paraísos fiscais.

A criação de fundo de tesouraria para micro, pequenas e médias empresas, a proibição dos despedimentos e a comparticipação da expedição postal para a imprensa local e regional são outras das propostas anunciadas hoje para o orçamento suplementar, em debate na Assembleia da República, como resposta à crise causada, desde março, pelo surto epidémico.