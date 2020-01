No encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) na generalidade e já com o voto contra anunciado há semanas, João Cotrim Figueiredo subiu ao púlpito da Assembleia da República para fazer o retrato de como será a vida das pessoas em 2020 com este orçamento, o "Portugal do PS com a cumplicidade do Bloco e do PCP e todos os que se abstiverem aqui hoje".

"Um país parado, de mão estendida à espera do Estado. Um país sem energia e profundamente triste. Este é o Portugal que este orçamento quer eternizar. Não é este o Portugal que a Iniciativa Liberal quer", caracterizou.

A Iniciativa Liberal vota por isso "contra este orçamento porque quer mais e melhor para Portugal" e acredita numa alternativa que considera ser "o liberalismo".

Grande parte dos três minutos de que João Cotrim Figueiredo dispunha enquanto deputado único foi utilizada para retratar a vida dos portugueses graças ao impacto na sua vida que terá este OE2020, começando pelos que nasçam este ano e indo, de década em década, até aos que completam 70 anos.