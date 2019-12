Concentrando críticas no PSD, José Luís Carneiro criticou que “o mesmo partido que exige mais investimento público na qualificação dos serviços públicos", agora "vem exigir redução dos impostos”.

Invocando “responsabilidade política”, o socialista convidou o líder do PSD, Rui Rio, a “explicar ao país como é que, simultaneamente, apresenta, de uma forma consecutiva, propostas que aumentam a despesa pública, e ao mesmo tempo interpelam o Governo no sentido de afirmarem que o OE devia reduzir de uma forma significativa os impostos”.

E em resposta às declarações de Rio na terça-feira à noite – quando o presidente do PSD disse “parecer absolutamente evidente” que a proposta de Orçamento do Estado para 2020 aumenta a carga fiscal – o secretário-geral adjunto do PS salientou que há uma redução dos impostos diretos “com bastante significado”, destacando as áreas do trabalho e das pequenas e médias empresas.

Questionado sobre a discussão no parlamento da proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo Governo, José Luís Carneiro recusou “queimar etapas”, alegando que é necessário “aguardar por aquilo que será o debate parlamentar, porque o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista quererá ter uma participação ativa”.

No entanto, o dirigente socialista adiantou que para o PS “é essencial é que as propostas que venham a ser formuladas para o Orçamento do Estado sejam acompanhas por um espírito e por um sentido de compromisso com o interesse geral do país, ou seja, um compromisso com a sustentabilidade financeira e orçamental do Estado”.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 foi apresentada ao final do dia de segunda-feira na Assembleia da República pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

No documento prevê-se um excedente orçamental equivalente a 0,2% do PIB, o que a concretizar-se será o primeiro saldo orçamental positivo da democracia.

A proposta do Governo prevê ainda uma taxa de crescimento económico de 1,9% e uma descida da taxa de desemprego para 6,1%.

Com a entrega da proposta do Governo inicia-se agora a sua análise e debate, estando prevista a votação final global para 06 de fevereiro.

[Notícia corrigida às 16h00 de 18 de dezembro. Corrige no nono parágrafo; onde se lia "indirectos" deve ler-se agora "diretos"]