“Todos os serviços públicos da administração central que venham a ser criados terão de ser localizados no interior, tal como definidos na portaria n.º 208/2017, de 13 julho”, lê-se no número 1 do artigo que o PSD pretende incluir no OE2020.

A portaria em questão regulamenta um artigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, procedendo à delimitação das áreas territoriais beneficiárias de medidas do Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT), que se constituam como um incentivo ao desenvolvimento dos territórios do interior.

Nesse documento são identificados como “territórios do interior” 165 municípios e 73 freguesias.

Na sua proposta de aditamento, o grupo parlamentar social-democrata alerta para importância de “reduzir cada vez mais o fosso” entre o litoral e o interior do país.

No entanto, o PSD indica que a não criação de serviços públicos “nos territórios de baixa densidade” só poderá “ocorrer por razões de excecionalidade”, com “devida justificação e de medidas que permitam reduzir a despesa pública em igual montante”.