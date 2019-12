"Queria manifestar a minha inteira concordância relativamente aquilo que está a ser sugerido. O que está a ser sugerido para os centros históricos é que sejam os municípios a definir se há isenção e isso parece-nos muito bom princípio", afirmou Rui Moreira na reunião do executivo municipal de hoje.

Em julho, o Fisco reconheceu que os proprietários de imóveis localizados em centros históricos, classificados pela UNESCO, podiam, a partir daquele momento, reclamar o IMI pago nos últimos quatro anos e não contestado.

A proposta do Governo inscrita agora na versão preliminar do OE2020 é no sentido de revogar a isenção de IMI aplicável aos “prédios classificados como monumentos nacionais e os prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse municipal”, segundo o decreto-lei n.º 215/89, que estabelece o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).