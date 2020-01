Fonte oficial do Ministério das Finanças disse à agência Lusa que, no caso dos funcionários públicos e pensionistas, cujas remunerações relativas a janeiro foram já processadas para pagamento, poderão contar com um "acerto" no próximo mês.

A descida da retenção de IRS todos os meses terá um custo de 100 milhões de euros para os cofres do Estado, segundo avança a edição de hoje do Correio da Manhã (CM) que cita fonte oficial do Ministério das Finanças.

"Espalhámos este benefício por todos os escalões de imposto, de modo a adaptar o imposto retido àquilo que deve ser efetivamente pago", explicou o secretário de Estado António Mendonça Mendes ao CM.

De acordo com as simulações enviadas hoje pelo Ministério das Finanças, um trabalhador solteiro, com um rendimento bruto mensal de 685 euros passa, com as novas tabelas, a pagar uma taxa de retenção de 0,1%, o que significa, face a 2019 em que pagava 4,4%, que vai reter menos todos os meses 29,46 euros (412,37 euros no final do ano).

Já um trabalhador casado, dois titulares, com dois filhos e um rendimento bruto mensal de 3.100 euros, vê a sua taxa de retenção reduzir de 29% para 26,5%, pagando menos de imposto todos os meses 77,5 euros (1.085 euros no final do ano), segundo as simulações enviadas pelo gabinete de Mendonça Mendes.

Um pensionista casado, único titular, com um rendimento bruto mensal de 705 euros, verá a sua taxa de retenção na fonte passar dos 1,0% para os 0,9% pelo que descontará menos 0,66 euros a partir de agora (menos 9,25 euros no conjunto do ano).

No caso dos pensionistas, segundo a tutela, já foi contemplado o aumento de 0,7% nas pensões até dois Indexante de Apoios Sociais (IAS) e 2.558,34 euros.